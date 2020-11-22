تساوي أهداف رونالدو وابرهيموفيتش بدوري الدرجة الأولى الايطالي

تساوى نجم يوفنتوس اللاعب كريستيانو رونالدو، اليوم الاحد، مع مهاجم ميلان زلاتان ابرهيموفيتش في رصيد الأهداف بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لموسم 2020.

وسجل رونالدو، ثنائية في شباك كالياري، ما ساوى رصيده بثمانية أهداف بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وخاض رونالدو ثلاث مباريات مع منتخب البرتغالن قبل مواجهة كالياري.

وأعلن نادي يوفونتس إصابة رونالدو في الكاحل في آخر مباراة له قبل التوقف الدولي، وجاء ذلك بعدما خضع لفترة من العزل الذاتي بسبب معاناته من كوفيد-19.

وذكر النادي إنه "متواصل. وموهبته ليست طبيعية، ونحن محظوظون بأنه يلعب في صفوف يوفنتوس".