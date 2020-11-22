الدون يبدي رغبته بالعودة لريال مدريد.. فهل ينجح ؟

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في العودة لصفوف فريقه السابق ريال مدريد من جديد.

وقالت الصحيفة أن "الدون" أبدى رغبته من جديد في العودة لصفوف ريال مدريد بعد أن كان قد أظهر نسيانه أمر الفريق الإسباني عندما غادر سانتياغو برنابيو في 2018.

ولم يرغب بعدها في معرفة أي شيء عن زملائه في الفريق الملكي، وظهر ذلك عندما غاب الدون عن حفل عن توزيع جوائز الأفضل التي فاز بها لوكا مودريتش.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو ربما يفكر في الخروج من اليوفي في ظل محاولة النادي في الأسابيع الأخيرة تقليل رواتب نجومه بعد الضربة الاقتصادية التي تلقاها بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتقاضى البرتغالي ما يقارب 30 مليون يورو سنويا، وعقده ينتهي في عام 2022، ويرغب النادي بالحصول على بعض الأموال من بيعه قبل انتهاء عقده.

وفي حال عودة رونالدو إلى ريال مدريد فسيكون اللاعب رقم 29 الذي يعود إلى النادي بعد رحيله، أولهم كان لاعب الوسط الإسباني السابق خوان سانتيستيبان، والذي لعب للفريق من عام 1956 حتى عام 1961، ورحل إلى فينيسيا الإيطالي، قبل عودته في عام 1963 للعب موسمين، ومن ثم رحل إلى ريال بيتيس، وتولى تدريب الفريقين الأول والثاني في النادي بعد ذلك بسنوات، وخلال مسيرته الكروية كان من الجيل الذي توج بألقاب دوري الأبطال الأولى للنادي، وحصد 4 منها.

وكان آخر اللاعبين الذين عادوا إلى ريال مدريد مرة أخرى، المهاجم الدومنيكاني ماريانو دياز، الذي لعب للفريق في موسم 2016-2017، قبل رحيله إلى ليون وعودته في عام 2018.