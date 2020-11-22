إليك رابط صرف المنحة القطرية عن شهر فبراير 2020

تدور تساؤلات عن صرف المنحة القطرية عن شهر فبراير 2020 ، ما إذا كانت لجنة الاعمار في قطاع غزة ستصرف المنحة هذا الشهر ، وسط حالة ترقب من مئات الالاف من المستفيدين والعائلات الفقيرة ، لاسيما مع غيات التصاريح الرسمية حول الإدلاء بأي معلومات بخصوص عملية الصرف .

وحصل هذا الشهر تطورات ميدانية قد يؤثر على عملية صرف المنحة القطرية عن شهر 11- 2020 ، حيثُ أعلن الشباب الثائر في قطاع غزة عودة البالونات الحارقة اتجاه البلدات المحتلة ، بسبب تنصل الاحتلال الإسرائيلي من ادخال الأجهزة الطبية والتنفس إلى مستشفيات القطاع .

يوم السبت الموافق 21-11-2020 زعم جيش الاحتلال اطلاق صاروخ من قطاع غزة، اتجاه مدينة عسقلان المحتلة، فيما قصفت طائرات الاحتلال الحربية اهداف عدة في مناطق عدة في القطاع ، دون وقع خسائر بشرية .

ومن المقرر أن تعلن لجنة الاعمار برئاسة السفير القطري د. محمد العمادي عن موعد صرف المحنة القطرية عن شهر فبراير 2020 خلال الأيام المقبلة ، لكن حتى اللحظة لم يسفر أي تقدم حول ذلك .

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن قطر ستخفض أموال المنحة القطرية المقدمة لغزة من 30 مليون دولار إلى 17 في إطار دعم المشاريع و البنية التحتية دون صرفها للعائلات المستورة ، وهو ما شكل هاجسًا للمستفيدين ولحركة "حماس" .

السفير القطري محمد العمادي أعلن بداية شهر فبراير ، عن بدء توزيع المنحة القطرية عن شهر 10 يوم الأربعاء الموافق 4-11-2020 عبر فرع البريد في كافة محافظات قطاع غزة .

وأوضح العمادي عبر موقع لجنة الاعمار الالكتروني ، أن حوالي 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة، ستستفيد من المساعدة النقدية ، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

ووزعت لجنة الاعمار المنحة القطرية ضمن الإجراءات الوقائية والسلامة العالية للحماية من انتقال فيروس كورونا المستجد .

ولقد اشرفت طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، على الإجراءات أثناء عملية صرف المنحة القطرية عبر جميع البريد الالكتروني والمحلات المخصصة لذلك .

رابط صرف المنحة القطرية عن شهر فبراير 2020 :

ومنذ صدور هذا التقرير لم تصدر وزارة الاتصالات والمعلومات في غزة عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عن شهر 11 – 2020 .

وفي حال نشرت الرابط سنقوم بتوفيره لحضراتكم ؛ حتى يتسنى لحضراتكم معرفة أسماء المستفيدين من المنحة القطرية .