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قوات الاحتلال تعتقل الشيخ ناجح بكيرات في القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:21 - 22 نوفمبر 2020
قوات الاحتلال في الضفة (ارشيف) قوات الاحتلال في الضفة (ارشيف)
تقارير
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نائب المدير العام لأوقاف القدس الشيخ الدكتور ناجح بكيرات في مدينة القدس المحتلة، للمرة الثانية خلال أقل من شهر.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال أبعدت الشيخ بكيرات عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة 6 أشهر مطلع شهر نوفمبر الجاري.

ويذكر أن الدكتور ناجح بكيرات أسير محرر اعتقل مرات عديدة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأبعد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة عدة مرات، ويواجه مضايقات مستمرة من قوات الاحتلال.

وتصاعدت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة باستهداف موظفي المسجد الأقصى المبارك وخاصة التابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية والحراس، بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أبعدت الشيخ عصام عميرة عن مسجد الأقصى، ومدير قسم المخطوطات في المسجد الأقصى الناشط رضوان عمرو عن البلدة القديمة المسجد الأقصى وكل الطرق المؤدية إليه، لمدة 6 أشهر.

 

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