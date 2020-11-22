حماس تحمل "إسرائيل" تبعات الحصار ومنع إدخال المعدات الطبية لغزة

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد 22/11/2020، "إسرائيل" جيع تداعيات استمرار الحصار والتصعيد والعدوان، بعد استمرار الحصار ومنع دخول المعدات الطبية ومستلزمات مواجهة فيروس كورونا.

وتزايدت الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ومعدلات الوفيات لتصل لـ65 حالة وفاة منذ مارس آذار الماضي، فيما منعت إسرائيل إدخال أجهزة طبية خاصة بمرضى كورونا لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في بيان صحفي:" إن استمرار تحميل الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية عما يجري في قطاع غزة، هو لخلق مبررات استمرار الحصار والقصف والعدوان".

وأضاف:"أن تحميل حماس المسؤولية للتهرب من مسؤولياته تجاه معاناة مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع، في ظل كارثة إنسانية وتفشي جائحة فيروس كورونا."

وشدد حركة على أن الذي يحدد معالم المرحلة المقبلة هو سلوك الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، والذي ما زال سلوكا عدوانيا وغير ملتزم بإجراءات إنهاء الحصار، ويمنع دخول المعدات الطبية ومستلزمات مواجهة فيروس كورونا.

وبالتالي عليه أن يتحمل جميع تداعيات استمرار الحصار والتصعيد والعدوان.