صحيفة عبرية تُعلق على صورة الفنان المصري محمد رمضان مع المطرب "الإسرائيلي"

علقت صحيفة ريشت كان الاسرائيلية على صورة الفنان المصري محمد رمضان مع أومير آدم واصفاً الحدث بأنها تحكي "قصة سلام حزينة".

وقالت الصحيفة:" "يعرف أو لا يعرف؟". هذا هو السؤال الذي كان يشغل بال ليس قلة من الناس في مصر في الساعات الأخيرة، بعد نشر صور النجم محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي اومير آدم ومشاهير إسرائيليين آخرين في دبي - إذا صح التعبير، عاصمة التطبيع في الأشهر الأخيرة."

وأضافت الصحيفة:" نشر الصورة لأول مرة الصحفي الإماراتي والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي المعروف حمد المزروعي. وسرعان ما نُشرت الصورة من قبل وزارة الخارجية باللغة العربية والناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، ومن هناك كان الطريق إلى العاصفة الكبرى قصيرًا. رمضان نفسه رد بالفعل في سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لا يعرف حقًا مع من تم تصويره وأن الله خلقنا جميعًا سواسية. لكن لا يبدو أنه تسبب في هدوء العاصفة. منذ نشر الصورة، بدا الانتقاد لرمضان جيدًا لدرجة الدعوة إلى مقاطعته."

وتابعت: استغل المذيع المصري أحمد موسى برنامجه على قناة صدى البلد المقربة من النظام، ليطلب من رمضان أن يشرح للجمهور ما حدث و "هل هذه كارثة حقيقية أم لا؟ إذا كان الأمر كذلك، فسيكون رمضان في مأزق معنا". وأضاف موسى أنه بالرغم من وجود سلام بين إسرائيل ومصر على مستوى القيادة ، وعدم اهتمام مصر بالحروب ، فإن هذا لا يعني أن هناك تقاربًا بين الشعوب ، ولا يمكن فرض السلام على الشعب المصري ، على حد تعبيره.

ونقل عن صحفي مصري قوله في حديث صباح اليوم إن كل ردود الأفعال ليست جيدة فيما يتعلق بصورة رمضان. وبحسب قوله ، فإن النقابات العمالية ، وهي لوبي معروف ضد التطبيع مع إسرائيل ، تؤذي كل من يعتقد أن العلاقات بين الشعوب يجب أن تكون طبيعية: "لقد طرد صديقي من نقابة الصحفيين فقط لأنه ذهب لتغطية الانتخابات الإسرائيلية".

لكن الصحفي نفسه حاول تلطيف الحبة المرة بالقول إنه إذا جاء الإسرائيليون إلى مصر ، فإنهم مرحب بهم دون أي مشكلة.

وزادت الصحيفة: قبل عامين، كجزء من مونديال روسيا، تم تصوير مشجع إسرائيلي مع أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة، المرتبط بالإخوان المسلمين والذي كان نجم النيل الكبير قبل مهاجم ليفربول العظيم محمد صلاح. في ذلك الوقت، قال تريكة، الذي تعرض لانتقادات بعد الصورة، إنه لا يعرف أنه تم تصويره مع إسرائيلي وأنه يعارض وجود الكيان الصهيوني.

وأضاف: بالمناسبة، استغل أنصار نظام السيسي الصورة لإظهار أن الإخوان المسلمين يتعاونون مع إسرائيل. نوع من المنافسة التي تحدث طوال هذه السنوات - من يطبع أكثر مع من، وليس بالمعنى الإيجابي.

وتابع: لا يزال من الصعب ألا تتأثر أنه بعد 41 عامًا من السلام - التطبيع بيننا وبين المصريين بعيد عما كان متوقعًا. ربما تكون الروابط في برج العاج أقوى من أي وقت مضى في مجالات الأمن والاستخبارات. لكن بينما في الإمارات بعد ثلاثة أشهر من إعلان التطبيع، تقف المنتجات الإسرائيلية ذات العلم الأزرق والأبيض بفخر في الأسواق، في مصر لا يزالون يتعاملون مع مسألة ما إذا كان الممثل يعلم أنه تم تصويره مع إسرائيلي أم لا. وهي تحكي القصة الكاملة المحزنة للسلام الشعبي بين الدول.