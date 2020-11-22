الصحة العالمية بغزة: ارتفاع الإصابات "مقلق" ولن نصمد لأكثر من أسبوعين

أعرب مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة عبد الناصر صبح، اليوم الأحد 22/11/2020، عن قلقه للارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، باعتبارها استنزاف لقدرات المنظومة الصحية الموجودة في قطاع غزة.

وأوضح صبح في تصريح لإذاعة صوت القدس، أن منظمة الصحة العالمية تقوم بتسهيل إدخال أي معدات وأجهزة طبية لمواجهة فيروس كورونا, وكان آخرها إدخال 15 جهاز تنفس إلى القطاع.

وقال صبح:" إذا استمرت الزيادة في أعداد الإصابات فإن المنظومة الصحية لن تصمد لأكثر من أسبوعين."

وأكد صبح أن قطاع غزة يسجل ما بين 25% إلى 30% من العينات الإيجابية، وهذا مؤشر خطير يدل على استهتار المواطن وعدم وعيه بإجراءات السلامة والوقاية.

أما بشأن الإغلاق الشامل، أوضح صبح أن الإغلاق الشامل سواءً بالمناطق الحمراء أو بالمحافظات هو قرار الحكومة فقط، لكن الإغلاق وتقليل الحركة يؤدي إلى تقليل منحنى الإصابات ويزيد من كفاءة المنظومة الصحية للتعامل مع الحالات الحرجة.

وشدد على أن اللقاحات العلاجية لن تصل قطاع غزة قبل شهر يوليو أغسطس القادم.

ووصف الوضع الوبائي بغزة "صعب جدًا"، قائلاُ:"هذا يتطلب التزامًا جادًا من المواطنين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، واتباع جميع التعليمات والأمن والسلامة."