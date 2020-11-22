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الاحتلال يصادق على بناء عشرات الوحدات الاستيطانية غرب نابلس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:40 - 22 نوفمبر 2020
مستوطنات غرب نابلس مستوطنات غرب نابلس
تقارير
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صادقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، على بناء العشرات من الوحدات الاستيطانية غرب مدينة نابلس شمالي الضفة المحتلة.

وذكر ما يسمى بمسؤول مستوطنات شمال الضفة الغربية "يوسي داغان"، أنه تم التوقيع على عقد لبناء العشرات من الوحدات الاستيطانية غرب نابلس.

وقال "داغان": أن الأسبوع الماضي شهد التوقيع على عقد لبناء حي جديد في مستوطنة "شافي شومرون" غربي نابلس والذي يضم 32 وحدة استيطانية."

وأضاف: "أن المستوطنة المذكورة تشهد أعلى معدل نمو سكاني مقارنة بالكيان بمعدل نمو يصل الى 9% سنوياً."

ولفت "داغان" إلى أنه متمسك بحلمه بجلب مليون يهودي للسكن في منطقة شمال الضفة.

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