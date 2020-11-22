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بقيادة المتطرف "غليك"..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 11:01 - 22 نوفمبر 2020
غليك2655 غليك2655
تقارير
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اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد 22/11/2020، باحات المسجد الأقصى المبارك بقيادة المتطرف "يهودا غليك"، ونفذوا جولات استفزازية تحت حماية جنود الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، أن المستوطنين أدوا بعض الطقوس الدينية والتلمودية، قبل أن يتجمعوا في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقوم بها قطعان المستوطنين تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وكانت قوات الاحتلال قد مددت للمستوطنين نصف ساعة إضافية ضمن اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بدلاً من الساعة 1:30.

وكانت جماعات الهيكل قد طالبت قوات الاحتلال تشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، لافتة إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.

وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.

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