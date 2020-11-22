سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 22/11/2020 يعد من أهم ما يبحث عنه السوريون في ظل الأزمات المتتالية التي تعايشها سوريا، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتدمر القطاع الصناعي والزراعي على وجه الخصوص.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد 22/11/2020.

ويجدر ان نلفت انتباهكم، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الاجنبية له سعرين مختلفين عن بعضهما البعض، فهناك سعر السوق السوداء وسعر المصرف المركزي، وهو الذي يحدد السعر الرسمي في البلاد.

وتنشط السوق السوداء بين تجار العملات والصرافين بسبب شح الدولار في البلاد، وبسبب قرار الرئيس السوري منع تداول الدولار في البلاد، في رده على العدوان المستمر والمباشر من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويختلف سعر السوق السوداء عن سعر المصرف المركزي بشكل كبير جدًا وقد يصل إلى سعر خيالي جدًا كما حصل في الأشهر الماضية.

وتعاني الليرة السورية بشكل كبير جدًا نتيجة الأزمة التي تعانيها الدول السورية بسبب الحرب المشتعلة منذ عام 2011.

وتسببت الحرب بخفض قيمة الليرة السورية مقابل كافة العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي وصل سعر الصرف في بعض الأسابيع إلى الفي ليرة مقابل الدولار.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد

أسعار الصرف »

2020/11/22 9:10 شراء مبيع الفرق

دولار (USD): 2900 2930

1.03%

يورو (EUR): 3434 3474

1.02%

ليرة تركية (TRY): 378 384

1.05%

جنيه مصري (EGP): 184 188

1.08%

ريال سعودي (SAR): 771 782

1.03%

دينار أردني (JOD): 4097 4147

1.02%

درهم إماراتي (AED): 787 798

1.01%

اسباب اختلاف اسعار صرف الليرة السورية

ويختلف سعر الصرف في سوريا من مدينة إلى أخرى كما أنه يختلف من تاجر إلى أخر في وقت لا يمكن ان تسيطر فيه الحكومة على عملية الصرف بشكل محكم، والسبب في عدم قدرة الدولة السورية في التحكم على سعر الصرف هو الحرب في سوريا وتدمير البنية التحتية لشبكة الاتصال والتواصل.

ومنذ اندلاع الحرب في الدولة السورية ارتفعت أسعار الليرة بشكل كبير جدًا وتأثرت فيها الأسواق السورية نظراً للارتفاع في سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية