سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي-تراجع ملحوظ

شهد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي تراجعاً اليوم الأحد 22/11/2020، في السوق السوداء.

ويحظى سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي باهتمام كبير لدى المواطنين والتجار في لبنان، حيث شهدت الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي تراجعاً.

سعر صرف الليرة اللبنانية

وتراوح سعر الدولار في السوق الموازية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، ما بين "8220 و8280 ليرة".

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي خلال 7 ايام سابقة

التاريخ سعر الصرف

2020-11-16 1 دولار الأمريكي = 1,519.0000 ليرة اللبنانية

1 ليرة اللبنانية = 0.0007 دولار الأمريكي

2020-11-17 1 دولار الأمريكي = 1,518.5066 ليرة اللبنانية

1 ليرة اللبنانية = 0.0007 دولار الأمريكي

2020-11-18 1 دولار الأمريكي = 1,513.4461 ليرة اللبنانية

1 ليرة اللبنانية = 0.0007 دولار الأمريكي

2020-11-19 1 دولار الأمريكي = 1,517.2373 ليرة اللبنانية

1 ليرة اللبنانية = 0.0007 دولار الأمريكي

2020-11-20 1 دولار الأمريكي = 1,519.8991 ليرة اللبنانية

1 ليرة اللبنانية = 0.0007 دولار الأمريكي

2020-11-21 1 دولار الأمريكي = 1,519.8991 ليرة اللبنانية

1 ليرة اللبنانية = 0.0007 دولار الأمريكي

2020-11-22 1 دولار الأمريكي = 1,519.8991 ليرة اللبنانية

1 ليرة اللبنانية = 0.0007 دولار الأمريكي