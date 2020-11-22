اعتباراً من يوم غدٍ: عودة العمل في مكاتب "الشؤون المدنية "

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، عودة العمل في كافة مكاتب ومديريات الهيئة في المحافظات الشمالية والجنوبية اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين 23/11/2020، للعمل كالمعتاد لمتابعة قضايا المواطنين والمؤسسات الرسمية والأهلية والمتعلقة بالقضايا اليومية والحياتية والإنسانية المرتبطة بالموافقات المسبقة من الجانب الإسرائيلي .

ودعت الهيئة في بيانها المواطنين أن كل من له طلب أو معاملة متعلقة بهذا الشأن عليه التوجه لهذه المكاتب " الارتباط الفلسطيني " التابعة للهيئة العامة للشؤون المدنية والمنتشرة في كافة محافظات الوطن وتقديم المستندات اللازمة .

كما ودعت الهيئة المواطنين بعدم التوجه الى ما يسمى بمكاتب الإدارة المدنية الإسرائيلية وعدم التعامل مع ما يسمى صفحة المنسق، وستكون مكاتب ومديريات الهيئة في خدمة المواطنين على مدار الساعة وسنوافيكم بأي جديد من خلال الصفحة الرسمية للهيئة العامة للشؤون المدنية وعبر وسائل الاعلام المختلفة .

وأهابت بالمراجعين بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي الصادر من وزارة الصحة .