يديعوت: جيش الاحتلال واجه الليلة حادثتين خطيرتين خلال قصف غزة

قالت مصادر عبرية اليوم الأحد 22/11/2020، أن حادثتين خطيرتين واجههما جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الليلة الماضية قبل وبعد قصف قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن حادثتين خطيرتين يحقق فيهما جيش الاحتلال في أعقاب أحداث الليل، أولها أن القبة الحديدية لم تعترض الصاروخ الذي أصاب المصنع في عسقلان.

كما يحقق جيش الاحتلال فيما جرى بعد إطلاق الصاروخ باتجاه عسقلان ، حيث أطلقت دبابة قذيفة باتجاه موقع تابع لحركة حماس دون تصريح.

وكانت مصادر عبرية ذكرت أن مقاومين من قطاع غزة أطلقوا صاروخًا تجاه مدينة عسقلان المجاورة للحدود الشمالية للقطاع.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون إصابات أو أضرار، مشيرةً إلى أن صفارات الإنذار دوت في المدينة.

ويجري جيش الاحتلال اليوم تمريناً عسكرياً لتحسين حالة الجهوزية والاستعداد فيما تسمى القيادة الجنوبية العسكرية لسيناريوهات التصعيد في قطاع غزة، وذلك بمشاركة قوات في الخدمة النظامية والاحتياط.