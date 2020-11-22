جيش الاحتلال يحقق في عدم تفعيل القبة عند إطلاق صاروخ عسقلان

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 22/11/2020، فتح تحقيق عاجل بسبب عدم تفعيل لحظة إطلاق الصاروخ من غزة على عسقلان.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن جيش الاحتلال يُحقق في سبب عدم تفعيل القبة الحديدية لحظة إطلاق الصاروخ من غزة على عسقلان.

وكانت مصادر عبرية ذكرت أن مقاومين من قطاع غزة أطلقوا صاروخًا تجاه مدينة عسقلان المجاورة للحدود الشمالية للقطاع.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون إصابات أو أضرار، مشيرةً إلى أن صفارات الإنذار دوت في المدينة.

ويجري جيش الاحتلال اليوم تمريناً عسكرياً لتحسين حالة الجهوزية والاستعداد فيما تسمى القيادة الجنوبية العسكرية لسيناريوهات التصعيد في قطاع غزة، وذلك بمشاركة قوات في الخدمة النظامية والاحتياط.

وكانت قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.