فارس: الوضع الصحي داخل سجون الاحتلال هو الأسوأ العام الحالي

أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس اليوم الأحد 22/11/2020، أن الوضع الصحي للأسرى داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي" هو الأسوأ العام الحالي.

وأوضح فارس في تصريح لإذاعة صوت فلسطين تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن جائحة كورونا كشفت ترهل المنظومة الصحية داخل السجون وتعمل من خلال عدم مبالاة واهمال متعمد من قبل مؤسسات دولة الاحتلال، لافتاً إلى الأعداد المتزايدة من الإصابات اليومية.

كما أشار فارس إلى عدد الشهداء من الأسرى خاصةً أن معظمهم ارتقوا جراء الإهمال الطبي، بالإضافة إلى مستويات خطورة الأمراض بين الأسرى.

وأكد فارس على أن الحركة الوطنية الفلسطينية تقع عليها مسؤوليات هامة تجاه الأسرى، لافتاً إلى وجود قصور من ناحية التعامل مع قضية الأسرى.