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سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 22/11/2020

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 07:43 - 22 نوفمبر 2020
سعر الذهب في فلسطين اليوم سعر الذهب في فلسطين اليوم
تقارير
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سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 22/11/2020، من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام بالغ لدى الفلسطينيين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي.

ويبحث المواطنون عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 22/11/2020، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وسعر الذهب في فلسطين اليوم من أهم مايبحث عنه المواطنون خاصة المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر الذهب في فلسطين اليوم يهم كذلك المستثمرين في فلسطين نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب اليوم

ويتصدر سعر الذهب في فلسطين اليوم أهمية كبرى خاصةً في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

كم سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم

ويشير الخبراء الاقتصاديون وتجار للذهب ومهتمون بسعر الذهب في فلسطين، إلى أن هذه الأسعار وسعر الذهب في فلسطين وفق الشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي والدينار الأردني اليوم قابلة للتغير طيلة أوقات عمل اليوم، وهي لا تشمل المصنعية البالغة " 3 " دنانير.

ويبقى سعر الذهب في فلسطين اليوم مصدر اهتمام بالغ لكافة الشرائح على مختلف أنواعهم.

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم بأسواق المال بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      200.99 شيكل      $60.17

سعر الذهب عيار 22 184.24 شيكل      $55.16

اسعار الذهب عيار 21      175.87 شيكل      $52.65

اسعار الذهب عيار 18      150.74 شيكل      $45.13

سعر الذهب عيار 14 117.24 شيكل      $35.10

سعر الذهب عيار 12 100.49 شيكل      $30.09

اسعار أوقية الذهب   6,251 شيكل $1,871

اسعار جنيه الذهب   1,407 شيكل $421.23

اسعار كيلو الذهب    200,990 شيكل     $60,174

متوسط سعر الذهب في فلسطين الأيام السابقة بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

21 نوفمبر    200.99     175.87     150.74     117.24     100.49

20 نوفمبر    201.26     176.11     150.95     117.40     100.63

19 نوفمبر    201.16     176.02     150.87     117.34     100.58

18 نوفمبر    202.63     177.30     151.97     118.20     101.31

17 نوفمبر    203.95     178.46     152.96     118.97     101.97

16 نوفمبر    204.47     178.91     153.35     119.27     102.23

15 نوفمبر    204.73     179.14     153.55     119.43     102.36

14 نوفمبر    204.71     179.13     153.54     119.42     102.36

13 نوفمبر    204.56     179.00     153.42     119.33     102.28

12 نوفمبر    203.30     177.89     152.47     118.59     101.65

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