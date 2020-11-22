اتلتيكو مدريد يفك عقدته أمام برشلونة بانتصار في الليجا

كسر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عقدته ضد برشلونة، بالفوز على البلوجرانا لأول مرة في الليجا، بهدف دون رد مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة.

وسجل يانيك كارسكو هدف أتلتيكو مدريد الوحيد في المباراة في الدقيقة (45+3).

وبهذا الانتصار يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر.

بدأ برشلونة الضغط مُبكرًا، ففي الدقيقة 3، أرسل ديمبلي كرة عرضية لزميله جريزمان الذي سددها أعلى مرمى أوبلاك.

وتألق تير شتيجن في التصدي لتسديدة من ساؤول لاعب أتلتيكو مدريد، حيث حولها إلى الركنية في الدقيقة 5.

وتلقى ماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد تمريرة في عمق منطقة الجزاء، وأرسل تصويبة قوية ارتطمت بالعارضة الأفقية في الدقيقة 11.