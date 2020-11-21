مصريون يدشنون هاشتاق لمقاطعة محمد رمضان لالتقاطه صورة بجانب مطرب اسرائيلي

أطلق نشطاء مصريون مساء اليوم، هاشتاق #قاطعوا_محمد_رمضان ، عقب الصورة التي ظهر فيها إلى جانب المطرب الإسرائيلي "عومير آدم" في دبي، نشرها المغرد الإماراتي المقرب من محمد بن زايد، حمد المزروعي.

واحتفت وزارة خارجية الاحتلال بالصورة التي التقطت للفنان المصري محمد رمضان بجانب المطرب الاسرائيلي، في دبي.

هذا وحذف المزروعي الصورة بعد نصف ساعة من نشرها على حسابه على تويتر، لكنها انتشرت بشكل واسع جداً، وأثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سخط على الفنان محمد رمضان، لالتقاطه الصورة بجانب الاسرائيلي.

وفي محاولة لامتصاص الغضب والتبريد، ظهر محمد رمضان وهو يوقع فيديو للمعجبين، أنه لن يسأل أي معجب عن جنسيته أو دينه، في تبرير غير مباشر عن التقاطه الصورة بجوار المطرب الاسرائيلي "عومير آدم".