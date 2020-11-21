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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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محمد رمضان يبرر صورته الى جانب المطرب الاسرائيلي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:20 - 21 نوفمبر 2020
الفنان المصري محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي الفنان المصري محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي
تقارير
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كشف الفنان المصري محمد رمضان عن فيديو جديد وهو يوقع لعدد من محبيه، وعلق رمضان على الفيديو بـ "مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته، قال تعالى (لكم دينكم ولي دين)".

وانتشرت في الساعات الأخيرة صورة للنجم محمد رمضان برفقة مغني "إسرائيلي" وهي الصور التي تسببت في جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر تلك اللقطة، الإعلامي الإماراتي حمد المزروعى عبر توتير.

وسبق وشارك النجم محمد رمضان جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، بمقطع فيديو وهو يحمل ثعبانا ضخما على أغنيته مافيا، وحاز الفيديو على إعجاب العشرات من متابعيه وعن جرأته لحمل ثعبان بهذا الحجم.

وظهر رمضان في فيديو آخر في وصلة نزال مع حيوان "اللايجر" عبر حسابه على موقع انستجرام، وذلك عبر تمكنه من شد الحبل من فمه، وعلق على الفيديو قائلاً: "الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر".

 

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