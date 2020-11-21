بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم السبت 21/11/2020

الدوري الإسباني، يهتم ملايين الناس حول العالم بمتابعة تشكيلة الأندية قبل بدء المباراة، حيث شهد محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية بحث محبي كرة القدم عن تشكيلة وموعد القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم 2020/2021. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يلا شوت يستقبل ملعب واندا ميتروبوليتانو، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، مساء يوم السبت 21 نوفمبر، وذلك لحساب منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم 2020/2021م. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد رفع نادي برشلونه رصيده لـ11 نقطة مما جعله في المركز الثامن على جدول الترتيب العام للدوري المحلي بعد انتصاره على ريال بيتيس بخماسية لهدفين. مباراة اليوم فرصة تاريخية لبرشلونة لرفع رصيده في الدوري الاسباني ، وخاصة اذا فاز في مباراته أمام أتلتيكو مدريد الذي يتربع بالمركز الثالث بـ17 نقطة مع وجود لقاءين مؤجلين لمشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد الدوري الإسباني اضغط هنــــا تشكيلة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد "فلسطين اليوم" تضع بين ايديكم تشكيلة فريق برشلونة اليوم أمام أتلتيكو مدريد بعد ان كشف الفريق عن تشكيلته المتوقعة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني و جاءت كالتالي: حراسة المرمى : تير شتيجن. في ظهر الدفا كل من : بيكيه، لينجليت، جوردى ألبا، سيرجى روبيرتو. في خط الوسط كل من : دى يونج، بيانيتش، بيدري. أما خط الهجوم كل من : ميسي، جريزمان، ديمبى. امام عن القنوات الناقلة للمباراة المهمة وموعد المباراة اليوم السبت 21 نوفمبر 2020 - الساعة 11:00 مساءً . القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم تبث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت الساعة العاشرة بتوقيت القدس المحتلة على قناة BeIN Sport HD 3 ، وتقام المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو .