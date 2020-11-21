الخارجية: تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجالية الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم السبت، بأنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية، ليرتفع عدد الاصابات الى 3 إصابات.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي في صفوف جالياتنا إلى 7110 إصابات.

وأوضحت الوزارة بأنه لم تسجل أية حالة وفاة في صفوف جالياتنا ليستقر العدد عند 304 حالات وفاة.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الخامس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة، كما بقي عدد الإصابات 4436 إصابة.