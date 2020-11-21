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فياريال يقتنص نقطة من ريال مدريد بالتعادل الايجابي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:53 - 21 نوفمبر 2020
ريال مدريد - فياريال ريال مدريد - فياريال
تقارير
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فياريال ضد ضيفه ريال مدريد، السبت، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

بدأ ريال مدريد المباراة بصورة مميزة، بعدما نجح الفريق في افتتاح باب التسجيل بهدف مُبكر، أحرزه المهاجم ماريانو دياز من رأسية جميلة عند الدقيقة الثانية.

واستحوذ فياريال على اللعب في الشوط الثاني من اللقاء، ليتمكن صاحب الأرض من تعديل النتيجة في الدقيقة 76، من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم جيرارد مورينو.

وبذلك، رفع فياريال رصيده للنقطة 19 في المركز الثاني، فيما وصل ريال مدريد للنقطة 17 الرابع.

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