تركيا تسجل أعلى حصيلة بكورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحية التركية اليوم السبت، تسجيل 5532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الوباء.

وأوضحت وزارة الصحة أنه سجلت 135 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 440805، والوفيات إلى 12219.

ويشار بأنه قد فرضت تركيا هذا الأسبوع حظرا جزئيا للتجول، وحدت من ساعات عمل المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق.

من جهتها قررت السلطات الصحية في يوليو الماضي إحصاء الحالات التي تظهر عليها أعراض المرض فقط، وهي خطوة يرى فيها منتقدوها محاولة لتغطية حجم الجائحة الحقيقي.