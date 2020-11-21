بيكهام يعود للأهلي المصري قريبا

اقترب أحمد رمضان بيكهام، مدافع فريق نادي وادي دجلة من العودة مجدداً لصفوف النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان المقابل المالي لصفقة بيكهام يقف حائلاً دون عودته للأهلي، بعد خلاف مع إدارة النادي الأحمر ونظيرها في دجلة.

وأفادت تقارير صحفية إلى وجود انفراجة في مفاوضات الطرفين واقتراب الأهلي من الاعلان رسمياً عن عودة اللاعب عقب مباراة الفريق أمام أبوقير للأسمدة، المقرر لها الخامسة من مساء اليوم السبت، بمنافسات ربع نهائي كأس مصر.

وكان بيكهام أحد نجوم فريق الشباب بالنادي الأهلي، والذي رحل لصفوف دجلة قبل أن يطلب أبناء التتش استعادة خدماته من جديد عقب ظهوره بشكل لائق خلال مشواره مع دجلة ومنتخب مصر الأولمبي.

وعلى جانب اّخر استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الحكم الذي سيدير المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية 2019-2020.

ويلتقي الأهلي بالزمالك مساء الجمعة المقبل الموافق السابع والعشرين من نوفمبر على ملعب القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشارت مصادر من داخل الكاف إلى أن المغربي رضوان جيد هو من سيدير المباراة النهائية، بعد مفاضلة بينه وبين كل من الجزائري مصطفى غربال والاثيوبي باملاك تيساما.