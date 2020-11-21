الفنان المصري محمد رمضان يحتضن مطرباً إسرائيلياً في دبي

ظهر الفنان المصري محمد رمضان في صورة تجمعه مع المطرب "الإسرائيلي" عومير آدام في دبي.

ونشر حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابع لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، صورة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك تجمع الممثل المصري محمد رمضان مع المطرب "الإسرائيلي" عومير آدام، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي.

وعلق الحساب "الإسرائيلي" على الصورة قائلا": " الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب "الإسرائيلي" عومير آدام في دبي".

كما نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أفيخاي أدرعي صورة الفنان المصري محمد رمضان مع آدام وعلق قائلا: ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الاسرائيلي المتألق عومر أدام في دبي".

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي شارك المطرب "الإسرائيلي" عومير آدام في احتفالات عيد "البهجة" اليهودي، في إمارة دبي، وذلك بعد شهر من إعلان التطبيع بين "إسرائيل" والإمارات.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك آنذاك: "المطرب "الإسرائيلي" الشهير عومير أدام يزور الإمارات ويشارك في احتفالات عيد بهجة التوراة مع الجالية اليهودية في دبي".

وذكرت صفحة أدام بـ "فيسبوك" أن "زيارة المطرب "الإسرائيلي" جاءت بدعوة من الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات والجالية اليهودية هناك".

وسبق أن بعث المطرب "الإسرائيلي" قبل شهور رسالة إلى قادة الإمارات، شكرهم فيها على مساعدتهم للجالية اليهودية (عدد أفرادها نحو 1500) في بلادهم.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، خلال احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من فصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، في حين عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".