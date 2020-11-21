ما جائزة تحدي طارق الحربي في لعبة جواكر، أعلن تطبيق جواكر المختص في ألعاب الشدة، عن تحدي جديد أطلقت عليه اسم "تحدي طارق الحربي"، لكن المختلف في هذا التحدي أن الجائزة في المرحلة الأخيرة من اللعب مجهولة.

ما جائزة تحدي طارق الحربي في لعبة جواكر

حيث تم وضع صورة مبهمة لشخصية عليها علامة استفهام "أسلفها جائزة مخفية".

وكتب التطبيق على التحدي "انتظرونا يوم الأحد"، والذي يوافق غدا 22/11/2020.





يشار إلى أن جواكر تأسست عام 2009، حيث جاءت فكرة التطبيق من مجموعة شباب أردنيين ، قرروا استحداث تطبيق يجمع معظم ألعاب الورق المتعارف عليها بالعالم العربي بمكان واحد. وفعلاً تطورت جواكر وأصبحت تجمًع لملايين لاعبي الورق في العالم العربي وشمال افريقيا.

ما جائزة تحدي طارق الحربي في لعبة جواكر

ويتميز جواكر أنه التطبيق الوحيد الذي يضم جواكر أكثر من 30 لعبة ورق وطاولة مقسمة كالآتي :

هاند، طرنيب ،تركس بأنواعها، 400، طنج، كونكان والدومينو وهذه الألعاب المعروفة ببلاد الشام خاصة (الأردن، لبنان، سوريا والعراق).

أما بالنسبة لألعاب الخليج العربي، هناك لعبة البلوت، هاند سعودي، سعودي ديل، كوت بو 4 وكوتبو 6 و بنت السبيت.



