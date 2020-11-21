ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

محافظ نابلس يقرر إغلاق المدينة ليلاً جزئيا لمدة أسبوعين

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 18:34 - 21 نوفمبر 2020
كورونا في الضفة كورونا في الضفة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت لجنة الطوارئ في محافظة نابلس أن محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان قرر الاستمرار في الإغلاق الجزئي الليلي لمحافظة نابلس يوميًا من الساعة السابعة مساءً ولغاية الساعة السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، على أن يتم إغلاق لكافة مناحي الحياة في محافظة نابلس يومي الجمعة والسبت بحيث يتم منع الحركة والتنقل فيهما، ولا يستثنى من ذلك سوى الصيدليات.

وأوضحت اللجنة أنّ خيار الإغلاق الشامل سيبقى حاضرًا حسب تقديرات الحالة الوبائية، مشددة على إغلاق قرية مادما ٣ أيام إغلاقًا تامًا من اليوم وحتى صباح الثلاثاء 24-11-2020م، و إغلاق مدارس قرية تل ٥ أيام حتى مساء الخميس 26-11-2020م.

وشددت على  التشديد في الرقابة والتفتيش على المخالفين لبروتوكولات السلامة، وتحرير المخالفات وفرض الغرامات المالية بحق عدم الملتزمين، و تم رفع التوصيات للحكومة ووزارة الصحة بالطلب لرفع جاهزية القطاع الصحي الحكومي والتعاقد مع القطاع الصحي الخاص والأهلي لاستقبال - تحويل المصابين بفيروس كورونا ممن يلزمهم متابعة طبية خاصة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات