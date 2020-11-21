الملك سلمان: جائحة كورونا غير مسبوقة

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن جائحة كورونا التي يشهدها العالم في 2020 غير مسبوقة، مشيدا بدور مجموعة العشرين في التصدي لهذه الجائحة.

جاءت تصريحات الملك سلمان في افتتاح قمة قادة مجموعة العشرين، التي يشارك فيها قادة دول مجموعة العشرين عبر الفيديو.

و أضاف: "لقد كان هذا العام استثنائيا، حيث شكلت جائحة كورونا أزمة غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة".

و أكد سلمان ان الأزمة "تسببت في خسائر اقتصادية، ولا تزال شعوبنا تعاني من هذه الأزمة، إلا أننا نبذل قصارى جهودنا لتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي".

وقال: "نستبشر بالتقدم المحرز في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا، إلا أن علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إليها بشكل عادل وبتكلفة ميسورة لتوفيرها لكافة الشعوب"