طريقة تحضير الكرواسون الشهية في المنزل بمكونات بسيطة

الكرواسون من المعجنات الشهية التي يحبها الكثير من العائلات، لما لها من مذاق طيب، حيث يمكن لربات البيوت تحضيرها بكل سهولة في المنزل، وهناك بعض السيدات تفضل شراؤها من المحال المخصصة لذلك.

و نضع لكم في هذه المقالة مكونات عجينة الكرواسون و طريقة تحضيره في المنزل، حيث تتكون من:

– أربعة أكواب من الدقيق الأبيض

– ربع كوب سكر

– نصف كوب من الزبدة

– بيضة

– رشة ملح

– معلقتين من حليب البودرة

– ملعقة كبيرة من الخميرة

– كوب ماء دافئ

–وقالب زبدة بارد

خطوات تحضير الكرواسون:

-نضع الخميرة في كوب، ونصف إليها القليل من الماء الدافئ، وملعقة من السكر، ومن ثم تحريك المكوّنات جيداً وتركها حتى تتخمّر، ونقوم بوضع الدقيق في طبق عميق، وإضافة السكر والملح، ومن ثمّ تقليب المكونات حتى تتجانس.

- نضيف البيضة مع متابعة عمليّة العجن حتّى تختلط المكوّنات مع بعضها.

-نضيف الزبدة المذابة فوق مكونات الدقيق، ثم نبدأ بالعجن بدعك الدقيق مع الزبدة جيداً، حتى تمتزج الزبدة مع الدقيق وجميع المكوّنات الأخرى.

- عندما تتخمّر الخميرة، نقوم بإضافتها فوق خليط الدقيق مع الاستمرار بالعجن حتى تختلط جميع المكونات بشكل جيد.

-نضيف بالتدريج الماء الدافئ، حيث نضيف القليل من الماء والعجن، ثمّ نضيف كميّة أخرى، ونستمر العجن حتى نصل إلى عجينة متماسكة.

- نقوم بترك العجينة في مكان دافئ حتى تتخمّر لمدّة ساعة تقريبا، ومن ثم نبدأ بفرد قالب الزبدة بالشوبك على شكل قرص دائري ونضعه جانباً.

-بعدها نفرد عجينة كرواسون على شكل دائرة كبيرة، ثمّ نقوم بوضع قرص الزبدة على عجينة كرواسون من ثم تقسيم العجينة إلى مثلّثات.

- نضع الشوكولاتة كحشوة بداخلها، ونضعها بالفرن 30 دقيقة، ثمّ تكون أصبحت جاهزة.