سيدة المطر المصرية تستلم شقة سكنية الاحد المقبل

أفادت مصادر صحفي مصرية أن السيدة نعمات بائعة الترمس ستذهب غداً لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك للانتهاء من إجراءات الشقة الإيجار التي ستخصص لها.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتواصل مع السيدة التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتها خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة.

وتبين للفريق عقب التواصل مع السيدة أنها تدعى نعمات عبد الحميد من محافظة بني سويف وتبلغ من العمر 63 عاما، وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عام تقريباً بعد أن رزقت بطفل وهي حاليا متزوجة ابن عمها ولم تنجب منه أي أبناء وانتقلت معه للعيش في القاهرة منذ 25 عام، وقاما بالعمل حراس لأحد العقارات تحت الإنشاء، وتعاني الأسرة من ظروف مادية سيئة، وهو ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء حيث أن الزوج يعاني من مرض الكلى والزوجة تعاني من ضغط وسكر وضيق تنفس.

وقام الفريق بعرض إيداعها إحدى دور الإيواء لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج ولكنها رفضت وطلبت مكان للإقامة بدلاً من الحجرة التي تمكث بها، بالإضافة إلى مشروع أو معاش مع توفير الأدوية التي تحصل عليها وتم إفادتها أنه سوف يتم تحويل الملف الطبي لوزارة الصحة وبخصوص المعاش سوف يتم بحث الأمر من جانب الوزارة.

وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وحدة سكنية إيجار جديد للأسرة وتقديم مساعدات عاجلة للسيدة وأسرتها لمواجهة أعباء المعيشة.