ليفربول في وضع لا يحسد عليه اثر غياب و اصابة لاعبين بارزين عن الدوري الممتاز

فريق ليفربول الإنجليزي في وضع لا يحسد عليه، و ذلك بسبب غياب العديد من نجومه قبل مباراة القمة التي تجمعه بالمتصدر ليستر سيتي في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يورجن كلوب مدرب ليفربول في وضعية لا يحسد عليها، حيث يغيب عنه العديد من اللاعبين قبل مباراة ليفربول وليستر سيتي يوم الأحد، على الرغم من وجود توقعات بعودة بعض الغائبين في مواجهة ليستر سيتي.

حسبما وضح المدرب يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة، فإن جوردان هندرسون وترنت ألكسندر أرنولد لن يشاركا ضد ليستر سيتي بشكلٍ مؤكد. كما سيغيب ثنائي قلب الدفاع، فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، لفترة طويلة ربما تستمر حتى نهاية الموسم.

وبذلك يكون عدد لاعبي ليفربول الأساسيين الذين لن يشاركوا ضد ليستر سيتي: أربعة لاعبين.

يورجن كلوب كشف في المؤتمر الصحفي أمس بأن البرازيلي فابينيو عاد إلى تدريبات الفريق بدون مشاكل، والتوقعات تشير إلى أنه سيشارك كأساسي في مركز قلب الدفاع إلى جانب جويل ماتيب أمام ليستر.

تياجو ألكانتارا عاد إلى التدريبات أيضًا، لكن من المستبعد مشاركته كأساسي بسبب معاناته من إصابات متكررة في المواسم الأخيرة، لذلك ربما يدفع به المدرب كبديل.

ألكس أوكسلاد تشامبرلين على أعتاب العودة إلى لعب المباريات حسب أقوال المدرب الألماني، لكن من المستبعد مشاركته ضد ليستر سيتي بسبب الإصابة طويلة الأمد التي عانى منها، ويبقى هناك احتمالًا ضئيلًا لمشاركته كبديل.

محمد صلاح هو الآخر ربما لن يشارك ضد ليستر سيتي بسبب إصابته بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد – 19، ومن المفترض أن يخضع للفحص الطبي مجددًا اليوم السبت لتحديد إن كان شفي من الفيروس أم لا. في حال شفي صلاح وكانت لياقته جيدة سيشارك ضد ليستر.

من الواضح أن أندرو روبرتسون سيشارك كأساسي في مباراة ليفربول وليستر. الظهير الأيسر عانى من إصابة في الأربطة الخلفية للركبة قبل أيام، لكنه عاد وشارك في مباراة منتخب بلاده اسكتلندا الأخيرة، وصرح أمس لموقع ليفربول الرسمي بأنه لا يعاني من أية مشاكل.

بهذه الأنباء يصبح من شبه المؤكد غياب 6 لاعبين عن مباراة ليفربول ضد ليستر، وربما يكون العدد 7 لاعبين في حال لم يشارك تياجو ألكانتارا في الشوط الثاني كبديل.