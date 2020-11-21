ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يطلق النار على شاب ويعتقل أخر بحي الجابريات في جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 14:46 - 21 نوفمبر 2020
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

 أًصيب شاب برصاص قوات الاحتلال واعتقل آخر اليوم السبت في حي الجابريات بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

 وأفادت مصادر محلية، بأن قوة مما تسمى بوحدة يمام الاسرائيلية داهمت حي الجابريات واعتقلت الشاب إبراهيم جميل السعدي في الثلاثينات من عمره.

وتخلل عملية اقتحام الحي ومحاصرته مواجهات عنيفة بين العشرات من الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلا من القنابل الغازية والصوتية والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

وأسفرت المواجهات عن إصابة شاب برصاصة معدنية في منطقة البطن تم نقله لأحد المشافي كما أصيب العديد من الشبان بالاختناق.

كذلك داهمت قوات الاحتلال عدة منازل، عرف من أصحابها: ناصر حازم، ومجدي جميل السعدي، وكذلك مداهمة رياض الأطفال.

والمعتقل السعدي هو شقيق الشهيد نافع السعدي الذي ارتقى خلال مداهمة قوات الاحتلال منزل الأسير جمال أبو الهيجا في محاولة منها آنذاك لاغتيال الشهيد حمزة أبو الهيجا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات