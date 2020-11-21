إذاعة صوت الأسرى تطلق حملة للتضامن مع الاسير نائل البرغوثي

أطلقت إذاعة صوت الأسرى اليوم السبت حملة الكترونية لدعم الأسير نائل البرغوثي بعد دخوله عام 41 في لسجون، وذلك دعماً ومناصرة له .

ودعت الإذاعة في منشور لها على صفحتها على فيسبوك التعليق على صورة خاصة بالأسير البرغوثي والإجابة على سؤال " بعد 41 عام من السجن لو سمح لك بلقائه ماذا ستقول له؟؟؟ "

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من صحفيين واكاديميين ومحررين وأشخاص مختلفين من فلسطين وخارجها ( من الجزائر والعراق) تم قراءة مختلف تعليقاتهم عبر برنامج أسرى ميديا والذي يبث عبر الإذاعة.

بدوره قال عماد دلول مقدم البرنامج هذه الحملة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تطلقها الإذاعة دعماً ونصرة للأسرى داخل السجون ، والأيام القادمة ستشهد مزيد من الحملات خلال البرنامج تعبيراً عن حالة الوفاء للأسرى جميعاً.