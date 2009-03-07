مناشدة لإنقاذ حياة أسير مصاب بالكلى

رام الله: فلسطين اليوم

ناشد نادي الاسير الفلسطيني الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتدخل الفوري لاطلاق سراح الاسير "تيسير شواوره" من بيت لحم والذي والذي يعاني من مرض خطير بالكلى.

و الأسير "شواورة" معتقل منذ 20 شهرا اداريا،وكان الاسير قد نقل لمستشفى سوروكا عدة مرات نظرا لتدهور حالته، الا ان ادارة المستشفى ترفض تقديم العلاج المناسب لحالته.

وطالب نادي الاسير المؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر و أعضاء الكنيست العرب للضغط على قوات الاحتلال من اجل الافراج عن الاسير شواوره، علما بان ذوي الأسير قاموا بتقديم طلب الى محكمة العدل العليا من اجل الافراج عن ابنهم والى الان لم يتم الرد على طلبهم.

كما ونقل النادي عن ذوي الاسير مناشدتهم لكافة المؤسسات الحقوقية والدولية العاملة في مجال الاسرى وحقوق الانسان التدخل السريع لانقاذ حياته.