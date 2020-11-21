الاحتلال يجري تجربة على منظومة عسكرية لمواجهة التسلل من شمال غزة

ذكرت وسائل الاعلام العبرية اليوم السبت أن جيش الاحتلال يقوم بتجربة منظومة عسكرية متطورة لمنع عمليات التسلل شمال قطاع غزة.

ووفقاً لموقع "وللا" الاخباري العبري، فإن المنظومة هي وسائل تكنولوجية متطورة مزودة بمجسات متطورة، تم نشرها على مقطع بطول 6 كم شمالي القطاع.

ونقل الموقع عن مصدر عسكري مطلع على تفاصيل المشروع، قوله: "تكمن الفكرة في استخدام وسائل تكنولوجية بدلًا من البشرية، عبر دوريات غير مأهولة وطائرات صغيرة".

وقال "إن المنظومة مزودة بطائرات صغيرة وغرفة مراقبة وتحكم مأهولة بمجندات لمراقبة ما يدور قرب الحدود"، مضيفًا: " يتزامن ذلك مع اقتراب الانتهاء من تشييد المقطع الأرضي من الجدار الجديد حول غزة، والبدء بإقامة المقطع فوق الأرض بطول 6 أمتار، إذ سيزوّد بمجسات ووسائل إنذار مختلفة".

لكنه اشار الى أن تلك المنظومة لن يكون بديلًا عن الجنود في الميدان، ولكن سيطور القدرة على السيطرة على الحدود، مؤكدًا أنه في حال نجاح الفكرة والمشروع فسيجري تعميمه على مناطق أخرى على الحدود.