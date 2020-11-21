الاسير محمد الطردة من الخليل يدخل عامه السادس في سجون الاحتلال

دخل الأسير محمد شاكر الطردة (25 عاماً)، من سكان مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

واعتقل "الطردة" في الحادي والعشرين من نوفمبر عام 2015، بعد تنفيذه عملية طعن في منطقة "كريات جات" أدت إلى إصابة 4 مستوطنين بجراح، واستطاع الفرار من المكان بينما لاحقته قوات الاحتلال واستطاعت اعتقاله بعد 5 ساعات.

بتاريخ 17/12/2017 أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية حكماً بالسجن الفعلي لمدة 25 عاما على الأسير محمد الطردة من بلدة تفوح غربي مدينة الخليل، إضافة الى غرامه مالية قدرها 262 ألف شيكل.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال شهر آب 2020، قرابة (4500) أسير/ة، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (140) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (340).

كما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (73) أمر اعتقال إداري، من بينها (34) أمر جديد، و(39) تمديد..