مدير شرطة السياحة بغزة يدعو لاغلاق القطاع بشكل كامل

دعا مدير شرطة السياحة والآثار في قطاع غزة سمير العريني اليوم السبت إلى إغلاق قطاع غزة إغلاقًا شاملًا لمدّة 14 يومًا، مع تشديد الإجراءات، بسبب استهتار المواطنين وعدم التزام الكثير منهم بإجراءات الوقاية.

واوضح العريني أن الشرطة تقوم بحملات يومية ومكثفة، و تعمل ليل نهار لحماية المجتمع وخاصة زوار المنشآت السياحية، وللأسف يوجد استهتار كبير من أصحاب المنشآت وروادها، وهذا خطير جداً.

وتابع: "نحن في سفينة واحدة ويجب على الجميع تحمل مسؤولياته والالتزام بمعايير السلامة والصحة، ووضعنا تعليمات مشددة للحفاظ على المجتمع من مخاطر كورونا".

و أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 21/11/2020 ، وفاة 4 مواطنين وتسجيل 891 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتكون هذة الأعداد الاكبر منذ تفشي الفيروس في القطاع ، وتقترب من الألف " 1000" إصابة ، مما يضع المنظومة الصحية في خطر وسط تحذيرات من انهيارها.