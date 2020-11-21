مشعشع: سنضطر لصرف رواتب غير كاملة للموظفين في الأقاليم الخمس

أكد الناطق باسم وكالة غوث وتشغیل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع، أن الأونروا وللمرة الأولى ستضطر إلى دفع رواتب غير كاملة للعاملين في الأقاليم الخمس.

وقال مشعشع: "إن هذا الامر سيكون صعباً على العاملين وأسرهم وسيكون مقلق لأنه سيؤثر على الخدمات الأساسية والمباشرة أو أجزاء منها من بينها خدمات الاستشفاء في لبنان وتوزیع المواد الغذائیة".

وأشار مشعشع إلى وجود "إجتماع لللجنة الاستشاریة للوكالة والذي سیعقد الاثنین القادم، وسیبحث العدید من الملفات الشائكة والصعبة في ظل الأوضاع المالیة الصعبة التي تمر بھا الأونروا".

وتابع مشعشع في حدیث لإذاعة "صوت فلسطین" أن النقطة الأساسیة التي سیتم بحثھا خلال الاجتماع ستكون حول كیفیة الخروج من المأزق المالي التي تعاني منه الوكالة من الان وحتى نھایة العام أمام عجز مالي یصل إلى 115 ملیون منھا 70 ملیون لدفع رواتب العاملین.

وبشأن إعلان بعض الدول ومنھا إیرلندا وسویسرا دعم الأونروا مالیاً، أوضح مشعشع بأن الدعم السویسري سیذھب لتمویل الخدمات للعام القادم والذي یلیه، أما الدعم الایرلندي فسیكون زیادة للدفعات للعام الحالي عقب نداء الاستغاثة الذي أطلقته الأونروا.

ونوه إلى أن ھذا الاجتماع سكون الدافع للتحضیرات التي بدأتھا الأونروا لعقد مؤتمر دولي بدایة العام القادم للنظر في الارتقاء بمستوى الخدمات وخلق أساس مالي أكثر وضحاً وأرضیة مالیة یمكن التنبؤ بھا لعدة سنوات ولیس لسنة واحدة.