فرار 69 سجيناً من سجن بعبدا ومقتل خمسة بحادث خلال ملاحقتهم من قوات الامن

فرّت مجموعة من السجناء فجر اليوم السبت 21/11/2020 من سجن بعبدا بعدما حطّموا أبواب الزنزانات وهربوا إلى جهات مجهولة، وأفادت المعلومات عن أن عدد السجناء الفارّين بلغ حوالي 69 سجيناً في حين قُتل 5 آخرين خلال ملاحقتهم من قوات الامن .

القوى الأمنية تمكّنت من إلقاء القبض على 10 منهم، فيما قُتل خمسة آخرون في حادث سيارة استولى عليها السجناء خلال مطاردة عناصر من قوى الأمن، حيث اصطدمت سيارتهم بشجرة قرب المجلس الدستوري في منطقة الحدث ، حيث ضربت عناصر من القوى الأمنية طوقاً في محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له.

وتوجّهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مكتبها في بعبدا، للمباشرة بالتحقيق في الفرار الجماعي للسجناء.