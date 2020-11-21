1000 دولار مقابل التطعيم ضد "كورونا"

بدء بعض الحقوقيون والأطباء في أميركا والغرب يتساءلون فيما إذا كان بالإمكان جذب الناس إلى أخد لقاح كورونا عبر تقديم إغراءات مالية في بعض دول العالم يكون اللقاح ، لتكون ال1000 دولار هي مبلغ الحقول على اللقاح في الويات المتحدة .

موقع "بلومبيرغ"، قال ان تقديم 1000 دولار لكل شخص يوافق على الحصول على "لقاح كورونا" فإن ذلك سيكلف خزينة أميركا 270 مليار دولار .

ومن الناحية الإخلاقية، فيرى، أستاذ الفلسفة بجامعة أكسفورد، جوليان سافوليسكو، إن لجوء الدول إلى التطعيمات الإلزامية أمر يمكن تبريره أخلاقياً" ، لكنه يخلص إلى أن تقديم الأموال للناس مقابل قبولهم بالتطعيم بشكل طوعي يعد خيارا أفضل.

استطلاعات للرأي أظهرت أن 58 % فقط من الأميركيين قالوا إنهم يقبلون بتطعيم أنفسهم بمجرد توفر اللقاح، وذلك أن كانت النسبة 69 % في استطلاع جرى في منتصف أغسطس الماضي

أنطوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في أميركا، قال "لا يمكن إجبار الناس أو محاولة إجبارهم على تلقي اللقاح، لم نفعل ذلك قط"، مشيراً الى انه يمكن أن نجعله إلزامياً بالنسبة إلى مجموعات معينة، مثل العاملين في المجال الصحي، لكن لا يمكننا أن نفعل ذلك لعموم السكّان"