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قوات الاحتلال تختطف اسير محرر في طولكرم

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 11:50 - 21 نوفمبر 2020
معتقل -الاخرس معتقل -الاخرس
تقارير
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اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أسيراً محرراً من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر نادي الأسير في طولكرم، أن قوة خاصة من جنود الاحتلال اختطفت المحرر خالد بسام الهمشري (26 عاما)، من أمام منزله في عزبة الجراد شرق طولكرم.

كما أقدمت قوات الاحتلال على تحطيم سيارة الأسير الهمشري والذي سبق أن اعتقل عدة مرات في السجون الاسرائيلية.

وفي اعتقاله الأخير أمضي خالد الهمشري عامين في سجون الاحتلال حتى أفرج عنه في 31/12/2018.

وتلجأ قوات الاحتلال الى القوات الخاصة (المستعربين) والتنكر بالزي المدني لتنفيذ عمليات الاعتقال في بعض المدن والقرى في الضفة الغربية.

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