الصحفي حسن اصليح يوضح حقيقة مشاركته في حفل المشاهير

نشر الصحفي حسن اصليح توضيحًا مهمًا حول مشاركته فيما عرف باسم "حفل المشاهير" في قطاع غزة.
واثار الحفل غضبًا واسعًا في قطاع غزة بين النشطاء حيث اتهم بعض النشطاء، المشاركين بأنهم منفلتين "اخلاقيًا" اضافة إلى استغرابهم الشديد لحفلات من هذا النوع في ظل تفشي فيروس كورونا في القطاع.
وانتشرت انباء عن مشاركة الصحفي "القدير" حسن اصليح بهذا الحفل مما دفع الأخير لإصدار بيان توضيحي لما يتم تداوله بشأنه.
وجاء في توضيح الصحفي اصليح ما يلي:
- تداول البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي اسمي بقصد أو بدون قصد حول الادعاء بمشاركتي في الحفل ..
- في الحقيقة ما جرى أنني تلقيت دعوة للحضور من أجل تكريمي كما أُبلغت دون الاطلاع على حيثيات أخرى ..
- وتوجهت مثل أي ضيف إلى المكان، وحقيقةً ما رأيته جعلني أغادر المكان سريعًا ولم أبقى فيه سوى أقل من 5 دقائق، وأنا لم أكن جزءًا من الحفل ووصلت فقط بناءً على الدعوة التي وصلتني للتكريم على عملي الصحفي ليس إلا ..
- وهذا للتوضيح ومنعًا للغط المتداول "الصحفي حسن اصليح"