الصحفي حسن اصليح يوضح حقيقة مشاركته في حفل المشاهير

نشر الصحفي حسن اصليح توضيحًا مهمًا حول مشاركته فيما عرف باسم "حفل المشاهير" في قطاع غزة.

واثار الحفل غضبًا واسعًا في قطاع غزة بين النشطاء حيث اتهم بعض النشطاء، المشاركين بأنهم منفلتين "اخلاقيًا" اضافة إلى استغرابهم الشديد لحفلات من هذا النوع في ظل تفشي فيروس كورونا في القطاع.

وانتشرت انباء عن مشاركة الصحفي "القدير" حسن اصليح بهذا الحفل مما دفع الأخير لإصدار بيان توضيحي لما يتم تداوله بشأنه.

وجاء في توضيح الصحفي اصليح ما يلي: