حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت 21/11/2020

تشهد الحركة المرورية في قطاع غزة حركة مرورية هادئة نسبيا على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، وسط إستمرار إغلاق الأسواق المركزية بالمحافظات.

وبينت دائرة الطرق الى إستمرار منع الحركة والتنقل من الساعة الثامنة مساءً حتى السابعة صباحا بشكل يومي.

وطالبت دائرة الطرق قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية / مبيناً ان عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وقالت "في حال وقوع حادث سير بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177.

وبين انه تم تسجيل حادث سير واحد خلال 24 ساعة الماضية ونتج عنه إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.