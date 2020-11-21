لجنة دعم الصحفيين تدعو وسائل الإعلام لتكثيف حملات التوعية بمخاطر كورونا

دعت لجنة دعم الصحفيين، المؤسسات الإعلامية الفلسطينية لتكثيف برامج التوعية للجمهور الفلسطيني، وتخصيص البرامج واستضافة المسؤولين وذوي الاختصاص لتبيان مخاطر عدم الالتزام باتباع شروط الوقاية والسلامة الصحية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلسطينية.

وتأتي دعوة لجنة دعم الصحفيين في ظل تصاعد أعداد المصابين بفايروس كورونا بين أوساط المواطنين، لاسيما في قطاع غزة المحاصر، وتزايد أعداد المصابين من الصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان بقطاع غزة.

وقالت اللجنة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه اليوم السبت: "إن الإعلام الفلسطيني المسموع والمقروء والالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، وواجب وطني، بضرورة التركيز على هذه القضايا التي تمس كافة أبناء الشعب الفلسطيني من خلال التوعية المستمرة وفتح مساحات واسعة في نشرات الاخبار والبرامج والتغطيات الخاصة".

وأكدت اللجنة على ضرورة اهتمام المؤسسات الإعلامية بإتباع السلامة الصحية للمراسلين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وتوفير أدوات السلامة الصحية والبيئة المناسبة والدعم للصحفيين الفلسطينيين لكي يواصلوا رسالتهم الإعلامية.

كما دعت لجنة دعم الصحفيين، المؤسسات الدولية والإنسانية، بضرورة توفير الدعم اللازم للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، واسنادها لتواصل مهمتها المهنية والإنسانية في التوعية ومساندة المصابين من فايروس كورونا عبر دعمها بكافة الامكانيات اللازمة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه غالبية المؤسسات الإعلامية المحلية.

وتقدمت اللجنة بالشكر والتحية لكافة الطواقم الصحفية التي تواصل رسالتها في هذا الوقت الصعب وتتمنى لجميع الصحفيين السلامة وتوخي الحيطة والحذر أثناء التغطية.