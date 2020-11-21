غزة على عتبة الألف إصابة.. الصحة تسجل 4 وفيات وأعلى إصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 21/11/2020 ، وفاة 4 مواطنين وتسجيل 891 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتكون هذة الأعداد الاكبر منذ تفشي الفيروس في القطاع ، وتقترب من الألف إصابة ، مما يضع المنظومة الصحية في خطر وسط تحذيرات من انهيارها.

وقالت وزارة الصحة خلال تقريرها الوبائي انه تم اجراء 3037 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية لتسجل 891 إصابة ، وتعافي 225 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا

وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 14084 اصابة، في حين بلغت اجمالي الحالات النشطة 5036 حالة ، واجمالي المتعافين 8986 حالة ، والوفيات 62 حالة وفاة

وبينت وزارة الصحة ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 332 حالة ومنها اجمالي الحالات الخطيرة 78 حالة.