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78 حالة خطيرة

غزة على عتبة الألف إصابة.. الصحة تسجل 4 وفيات وأعلى إصابات بكورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:24 - 21 نوفمبر 2020
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تقارير
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 21/11/2020 ، وفاة 4 مواطنين وتسجيل 891 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتكون هذة الأعداد الاكبر منذ تفشي الفيروس في القطاع ، وتقترب من الألف إصابة ، مما يضع المنظومة الصحية في خطر وسط تحذيرات من انهيارها.

 وقالت وزارة الصحة خلال تقريرها الوبائي انه تم اجراء 3037 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية لتسجل 891 إصابة ، وتعافي 225 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا

وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 14084 اصابة، في حين بلغت اجمالي الحالات النشطة 5036 حالة ، واجمالي المتعافين 8986 حالة ، والوفيات 62 حالة وفاة

وبينت وزارة الصحة ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 332 حالة ومنها اجمالي الحالات الخطيرة 78 حالة.

 

 

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