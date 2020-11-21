مداهمات واعتقالات واسعة لمنازل المواطنين في الضفة

شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم السبت 21/11/2020 حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية.

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم في قلقيلية شابين من بلدة كفر قدوم شرق المدينة ، حيث اعتقلت الشاب الجريح وائل عبد الله والشاب قيس عبد الرحمن.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشابين خالد سليم وإسماعيل أبو زيديه على حاجز قلنديا وهم من سكان مخيم قلنديا.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المواطن "حمدي حسين زهور" أثناء تواجده في منطقة فرش الهوى، غرب المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً قرب المقبرة الإسلامية في مخيم عايدة شمال بيت لحم قبل أن تقتاده الى جهة غير معلومة.

وفي ذات السياق اقتحمت قوة احتلالية مخيم طولكرم وتمركزت بمنطقة مربعة حنون حيث اندلعت مواجهات مع الشبان.

وشهد حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس في ساعات متأخرة من مساء أمس إغلاق تام أعقبه قيام الجنود بتفجير جسم مشبوه على الحاجز.

واعتدى جنود الاحتلال في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بالضرب المبرح على ثلاثة شبان، على حاجز عسكري بالقرب من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تستبيح كافة أراضي الضفة وتداهم منازل المواطنين وتشن حملة اعتقالات في صفوف المواطنين .

ونصب جنود الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بيت فجار الرئيسي، وأوقفوا ثلاثة شبان، هم: علي عيسى طقاطقة، وإبراهيم عايد ديرية، وقصي باجس، وانهالوا عليهم بالضرب المبرح، قبل أن يتم إطلاق سراحهم، حيث أصيبوا برضوض نقلوا إلى إثرها مستشفى بيت جالا الحكومي، لتلقي العلاج.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.