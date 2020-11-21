موعد وتشكيلة مباراة ريال مدريد وفياريال والقنوات الناقلة اليوم

في الجولة الـ10 من بطولة الدوري الإسباني ، يلتقي ظهر اليوم السبت 21/11/2020 ، ريال مدريد بنظيره فياريال على أرضية ملعب المادريجال ، ويتطلع ريال مدريد للعودة إلى سكة الانتصارات في الليجا الإسبانية.

المواطنون في العالم يبحث اليوم عن تشكيلة فريقي ريال مدريد وفياريال ، والقنوات الناقلة للمباراة وموعدها .

فياريال الذي يحتل المركز الثاني في الجدول بعد ان حصل على 18 نقطة في رصيده من تسع مباريات خاضها بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ريال سوسيداد.

يحتل مدريد حاليًا المركز الرابع في الدوري الإسباني، بعد أن حصد 16 نقطة من مبارياته الثمانية منذ بداية الموسم، وحقق لوس بلانكوس انتصارين على برشلونة وهويسكا في نهاية شهر أكتوبر لكنه تعرض لخسارة فادحة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد أمام فالنسيا .

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام فيا ريال

كورتوا، كارفاخال، فاران، ناتشو، ميندي، مودريتش، كاسيميرو، كروس، فينيسيوس، بنزيمة، أسينسيو.

التشكيلة المتوقعة لفياريال أمام ريال مدريد

أسينجو، جاسبار، ألبيول، توريس، بيدرازا، مانو تريغيروس،فيسنتي إيبورا، داني باريخو، مورينو، ألكاسير، جوميز.

القنوات الناقلة :

اعلنت قناة " بي أن سبورت 1 عن بث مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم .