دعاء نزول المطر – دعاء رؤية البرق

يحاول الكثير من المسلمين التعرف على دعاء نزول المطر ودعاء رؤية البرق في ظل المنخفضات الجوية العميقة التي تشهدها دول العالم لا سيما العالم العربي.

ويبحث النشطاء عن الدعاء المستحب الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اثناء نزول المطر أو عند رؤية البرق وسماع صوت الرعد.

وفي هذه المقالة سننشر لكم العديد من الأدعية المستحبة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أجواء البرد القارص.

دعاء نزول المطر

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء:

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به”

اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، الّلهم على الظّراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا الّلهم اسقينا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، نافعاً، غير ضار.

دعاء غزارة المطر

اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية، ومنابت الشجر.. اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت.

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته مُطرنا بفضل الله ورحمته..

اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيراً يا رب العالمين، اللهم آمين. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

اللهم أنت الله.. لا إله إلا أنت، أنت الغنيّ، ونحن الفقراء

ومن الأدعية التي يُسَنّ أن يدعوَها المُسلِم عند نزول المطر "اللّهُمّ صيِّباً هنيئاً"

حيث تروي السيّدة عائشة -رضي الله عنها وأرضاها- عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنَّ النّبيَّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وسَلَّمَ- كان إذا رأى ناشِئاً في أفُقِ السَّماءِ، تركَ العَملَ وإنْ كانَ في صَلاةٍ، ثمّ يقولُ: "اللّهُمّ إنّي أعوذُ بكَ مِن شَرِّها، فإنْ مُطِرَ قال: اللّهُمَّ صيِّباً هَنيئاً".

دعاء رُؤية البرق

فلم يثبُت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أيّة أدعيةٍ قالها عند رؤيته، بينما الأدعية التي ثبتت فيما يتعلّق بالمطر ومُقدِّماته وتوابعه فإنّها تتعلّق بنزول المطر قبله وبعده، وفي حال اشتداد المطر، وعند سماع صوت الرّعد.