موعد وتشكيلة مباراة "برشلونة" و"أتلتيكو مدريد" مساء اليوم والقنوات الناقلة

يهتم المواطنون في العالم اليوم السبت 21/11/2020 بتشكيلة وموعد والقنوات الناقلة لمباراة التي ستجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم 2020/2021.

يستقبل ملعب واندا ميتروبوليتانو، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، مساء يوم السبت 21 نوفمبر، وذلك لحساب منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم 2020/2021م.

رفع نادي برشلونه رصيده لـ11 نقطة مما جعله في المركز الثامن على جدول الترتيب العام للدوري المحلي بعد انتصاره على ريال بيتيس بخماسية لهدفين.

مباراة اليوم فرصة تاريخية لبرشلونة لرفع رصيده في الدوري الاسباني ، وخاصة اذا فاز في مباراته أمام أتلتيكو مدريد الذي يتربع بالمركز الثالث بـ17 نقطة مع وجود لقاءين مؤجلين .

"فلسطين اليوم" تضع بين ايديكم تشكيلة فريق برشلونة اليوم أمام أتلتيكو مدريد بعد ان كشف الفريق عن تشكيلته المتوقعة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني و جاءت كالتالي:

حراسة المرمى : تير شتيجن.

في ظهر الدفا كل من : بيكيه، لينجليت، جوردى ألبا، سيرجى روبيرتو.

في خط الوسط كل من : دى يونج، بيانيتش، بيدري.

أما خط الهجوم كل من : ميسي، جريزمان، ديمبى.

امام عن القنوات الناقلة للمباراة المهمة وموعد المباراة

اليوم السبت 21 نوفمبر 2020 - الساعة 11:00 مساءً .

القناة الناقلة BeIN Sport HD 3

الملعب ملعب واندا ميتروبوليتانو