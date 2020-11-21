ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الأمطار تفرض اغلاقا كاملا على شوارع رئيسية في "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 09:45 - 21 نوفمبر 2020
غرق منازل وسيارات في اسرائيل غرق منازل وسيارات في اسرائيل
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

فرضت الأحوال الجوية وغزارة الأمطار اغلاقًا كاملًا على شوارع عدة في "إسرائيل" –الاراضي المحتلة- لا سيما منطقة "تل أبيب" وحيفا.

ووفقًا لوسائل اعلام "إسرائيلية" فإن بلدية الاحتلال أغلقت شارع 4 في "عين همفراتس" لاتجاه الشمال بسبب السيول، وكذلك منطقة جادة "هروكح" في "تل أبيب".

 

الأمطار تفرض اغلاقا كاملا على شوارع رئيسية في "إسرائيل"

كما أعلن عن اغلاق بعض المواقع الطبيعية داخل الأراضي المحتلة بسبب السيول والأحوال الجوية ومنها وادي "زفياتان".

وأوضحت وسائل الاعلام أنه تم استدعاء طواقم الاسعاف طوال الليل لإنقاذ المستوطنين الإسرائيليين الذين تعرضت منازلهم وسياراتهم للغرق.

ومن ضمن أبرز الحالات التي تعاملت معها طواقم الاسعافات كانت في شارع "إيغال ألون" في "ريشون لتسيون"، حيث تم إنقاذ سائقين من المركبات وفي مراكز أخرى بالمدينة.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات