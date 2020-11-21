فرضت الأحوال الجوية وغزارة الأمطار اغلاقًا كاملًا على شوارع عدة في "إسرائيل" –الاراضي المحتلة- لا سيما منطقة "تل أبيب" وحيفا.

ووفقًا لوسائل اعلام "إسرائيلية" فإن بلدية الاحتلال أغلقت شارع 4 في "عين همفراتس" لاتجاه الشمال بسبب السيول، وكذلك منطقة جادة "هروكح" في "تل أبيب".

الأمطار تفرض اغلاقا كاملا على شوارع رئيسية في "إسرائيل"

كما أعلن عن اغلاق بعض المواقع الطبيعية داخل الأراضي المحتلة بسبب السيول والأحوال الجوية ومنها وادي "زفياتان".

وأوضحت وسائل الاعلام أنه تم استدعاء طواقم الاسعاف طوال الليل لإنقاذ المستوطنين الإسرائيليين الذين تعرضت منازلهم وسياراتهم للغرق.

ومن ضمن أبرز الحالات التي تعاملت معها طواقم الاسعافات كانت في شارع "إيغال ألون" في "ريشون لتسيون"، حيث تم إنقاذ سائقين من المركبات وفي مراكز أخرى بالمدينة.